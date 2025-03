«Qualche giorno fa in un altro intervento sulla Radio della Lega Calcio lo stesso Cosmi aveva parlato invece del momento dell'Inter e aveva sottolineato: «Secondo me c'è una follia generale, non nel non considerare l'Inter, ma nel considerarla così poco. Si considera poco quello che l'Inter sta facendo in questa stagione ma anche in quelle passate. Quello che sta facendo nei risultati, che per me rimane sempre una cosa da tenere molto in considerazione, quello che fa nella proposta di gioco, quello che fa nell'immagine che sta dando all'Europa e quindi non al Regno delle due Italie di sé stessa. Ed è una follia generale», ha sottolineato a proposito dei nerazzurri.

«Non so perché c'è, non dico accanimento sarebbe eccessivo, una sottovalutazione così estrema di un allenatore, in parte anche di una società e di una squadra rispetto a quello che sta facendo. Non so che tipo di calcio è abituato a vedere, questa gente che critica così o sottovaluta Inzaghi e il suo lavoro. Sembra che l'Inter debba sempre dimostrare, sempre dimostrare. Cosa deve dimostrare l'Inter? È campione d'Italia, due anni fa ha fatto una finale di Champions, non meritando di perderla, ha vinto un primo trofeo quest'anno, poi ha perso l'altro ma è dentro, che non significa averli vinti ma dentro a tutto. Nessuna squadra in Europa è dentro a tutte le competizioni come l'Inter. Ha subito solo due gol finora in Champions, non capisco come si fa a non considerare il lavoro di Inzaghi», ha concluso.