Cosmi: “Fabregas ha esagerato: la differenza tra Inter e Como si è vista eccome”

Le considerazioni del noto allenatore e opinionista sullo spagnolo sconfitto ieri a San Siro dall'Inter per 4-0
Daniele Vitiello
Daniele Vitiello 

Non solo un parere sulla sponda Inter. Serse Cosmi, nel corso dell'approfondimento di oggi negli studi di Sport Mediaset, ha parlato anche del Como, sconfitto ieri con un secco 4-0 a San Siro. Questo il suo pensiero a proposito delle parole di Fabregas nel post partita:

"Fabregas? Lo capisco, mi rivedo in lui. Quando inizi ad allenare sei istintivo, irrazionale, conservi delle cose che prescindono dal risultato. Ma credo abbia leggermente esagerato: in campo la differenza si è vista eccome. L'Inter ha avuto occasioni clamorose, anche sullo 0-0. Con gli anni Fabregas inizierà a pensare che la prestazione è importante, ma il risultato ancora di più".

