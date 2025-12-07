Non solo un parere sulla sponda Inter. Serse Cosmi, nel corso dell'approfondimento di oggi negli studi di Sport Mediaset, ha parlato anche del Como, sconfitto ieri con un secco 4-0 a San Siro. Questo il suo pensiero a proposito delle parole di Fabregas nel post partita:
Cosmi: "Fabregas ha esagerato: la differenza tra Inter e Como si è vista eccome"
Le considerazioni del noto allenatore e opinionista sullo spagnolo sconfitto ieri a San Siro dall'Inter per 4-0
"Fabregas? Lo capisco, mi rivedo in lui. Quando inizi ad allenare sei istintivo, irrazionale, conservi delle cose che prescindono dal risultato. Ma credo abbia leggermente esagerato: in campo la differenza si è vista eccome. L'Inter ha avuto occasioni clamorose, anche sullo 0-0. Con gli anni Fabregas inizierà a pensare che la prestazione è importante, ma il risultato ancora di più".
