Alta tensione in casa Liverpool dopo il duro sfogo di Mohamed Salah che, al termine del match pareggiato ieri pomeriggio contro il Leeds, non ha nascosto il suo disappunto per le tante panchine collezionate quest'anno. Parole che hanno lasciato il segno, e che potrebbero avere conseguenze.
Liverpool, Salah non parte per Milano? Decisione non ancora presa, il punto
Liverpool, Salah non parte per Milano? Decisione non ancora presa, il punto
L'attaccante egiziano, dopo il duro sfogo di sabato, potrebbe saltare la sfida di Champions League contro l'Inter
Come scrive il Daily Mail, la dirigenza dei Reds sta valutando l'ipotesi di escludere l'egiziano dalla lista dei convocati per la sfida di Champions League contro l'Inter, in programma martedì sera a San Siro. Nessuna decisione è stata ancora presa, con l'attaccante che oggi si è regolarmente allenato. Domani si saprà se partirà con il resto della squadra alla volta di Milano.
