Presente negli studi di Sport Mediaset, Serse Cosmi ha parlato dell'Inter
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella 

Presente negli studi di Sport Mediaset, Serse Cosmi ha parlato dell'Inter e del problema che i nerazzurri riscontrano nei big match. "Ha vinto con la Roma e la Roma è una big. Sono situazioni che a volte sono episodi. Io guardo quello che succede nei 100 minuti, poi gli episodi possono determinare delle vittorie immeritate o anche delle sconfitte immeritate".

"L'Inter poteva uscire da certe partite meritatamente con un altro risultato. Credo che sia un risultato episodico, credo che l'Inter, come ho sempre detto, insieme al Napoli è la candidata per lo scudetto"

