Presente negli studi di Sport Mediaset, Serse Cosmi ha parlato dell'Inter e del problema che i nerazzurri riscontrano nei big match. "Ha vinto con la Roma e la Roma è una big. Sono situazioni che a volte sono episodi. Io guardo quello che succede nei 100 minuti, poi gli episodi possono determinare delle vittorie immeritate o anche delle sconfitte immeritate".