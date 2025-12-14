Presente negli studi di Sport Mediaset, Serse Cosmi ha parlato dell'Inter e del problema che i nerazzurri riscontrano nei big match. "Ha vinto con la Roma e la Roma è una big. Sono situazioni che a volte sono episodi. Io guardo quello che succede nei 100 minuti, poi gli episodi possono determinare delle vittorie immeritate o anche delle sconfitte immeritate".
Cosmi: “Problema Inter nei big match? Secondo me no e vi spiego perché. Io guardo…”
"L'Inter poteva uscire da certe partite meritatamente con un altro risultato. Credo che sia un risultato episodico, credo che l'Inter, come ho sempre detto, insieme al Napoli è la candidata per lo scudetto"
