Ancora una volta Cristian Chivu pesca dall'U23: come appurato da Fcinter1908, in vista del match contro il Genoa, oltre ai "soliti" Cocchi e Taho, il tecnico dell'Inter ha deciso di convocare un altro calciatore. Si tratta di Simone Cinquegrano , difensore classe 2004 arrivato in estate in prestito dal Sassuolo.

Esterno destro, in grado di giocare anche come braccetto difensivo, Cinquegrano è uno dei pilastri della formazione di Stefano Vecchi, che a lui non rinuncia mai: 19 presenze stagionali tra campionato e Coppa Italia sulle 20 complessive giocate dalla squadra, di cui 18 da titolare. Un giocatore di sicuro affidamento, che fa della corsa, della progressione e della forza fisica le sue armi principali.

La sua carriera

Nato a Modena, origini argentine, Cinquegrano entra nel settore giovanile nell'estate del 2021, proveniente dal Castelvetro. Arrivato come attaccante, arretra progressivamente il suo raggio di azione fino ad affermarsi come terzino destro, diventando un punto di forza della Primavera neroverde che conquista un campionato di categoria e due tornei di Viareggio. Nel 2024 inizia il suo percorso tra i professionisti: ceduto in prestito al Rimini, si prende da subito una maglia da titolare, totalizzando 38 presenze, 3 reti e vincendo la Coppa Italia di Serie C, attirando su di sè le attenzioni di numerosi club. Il resto è storia recente: la chiamata dell'Inter, la squadra per la quale fa il tifo fin da bambino, l'arrivo a Milano, e oggi la prima convocazione in Prima Squadra.