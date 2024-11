Alessandro Costacurta, su Skysport, prima di Inter-Napoliha parlato delle rotazioni di Inzaghi, di come il mister è arrivato a schierare la squadra con i titolari nella sfida contro gli uomini di Conte. «Rotazione fatta anche sui dati fisici? Non solo è data dai dati ma anche della prestazione di chi dovrebbe essere in panchina sulla carta, non titolare, ed è questo che ha dato la possibilità la formazione di stasera a Inzaghi», ha sottolineato.