Percorso con Conte? Non devo parlarne io, noi abbiamo scelto un allenatore per costruire, non per tornare subito a vincere, serve un percorso. Il suo cv parla da solo, non devo dirlo io. Insieme stiamo cercando di ricompattarci e partire, serve pazienza, ma non vogliamo far smettere di sognare la gente. Possono esserci anche momenti negativi, solo questo dico".