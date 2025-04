Negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato così verso la sfida di Champions League tra Inter e Bayern Monaco

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato così verso la sfida di Champions League tra Inter e Bayern Monaco: "Il Bayern è una squadra matura, crea e ti mette in difficoltà: però io sono influenzato dalle azioni che quelli dell'Inter fanno in ripartenza con quella qualità.