Inter, l’Ajax batte il Pec Zwolle e vola in testa: in gol anche Klaassen

Resta imbattuto in Eredivisie l'Ajax, avversario dell'Inter nella prima giornata di Champions mercoledì prossimo
Gianni Pampinella
Resta imbattuto in Eredivisie l'Ajax, avversario dell'Inter nella prima giornata di Champions mercoledì prossimo. Alla Cruyff Arena i Lancieri battono 3-1 il Pec Zwolle con l'ex nerazzurro Klaassen ad aprire le marcature al 10', poi la doppietta di Godts (37' e 86').

Dopo cinque turni l'Ajax sale così a 11 punti piazzandosi provvisoriamente al primo posto superando il NEC e il PSV Eindhoven in attesa del Feyenoord fermo a 8 punti e con una partita in meno.

