Inter, l’Ajax batte il Pec Zwolle e vola in testa: in gol anche Klaassen

Resta imbattuto in Eredivisie l'Ajax, avversario dell'Inter nella prima giornata di Champions mercoledì prossimo. Alla Cruyff Arena i Lancieri battono 3-1 il Pec Zwolle con l'ex nerazzurro Klaassen ad aprire le marcature al 10', poi la doppietta di Godts (37' e 86').
Dopo cinque turni l'Ajax sale così a 11 punti piazzandosi provvisoriamente al primo posto superando il NEC e il PSV Eindhoven in attesa del Feyenoord fermo a 8 punti e con una partita in meno.
