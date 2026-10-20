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Dopo due sconfitte in altrettante partite, per l'Inter quella di domani sera a San Siro contro lo Shakhtar Donetsk rappresenta già un bivio importante per il cammino in Champions League. Ne ha parlato anche Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan, negli studi di Sky Sport 24.

"Il denominatore comune, per l'Inter, è essere troppo poco attenta in difesa, è un problema che si porta dietro non solo da quest'anno. L'allenatore vuole che la squadra sia più alta e questo non permette ai difensori di essere tutelati come dovrebbero. Ma è un percorso di crescita, ci vuole tempo. A me piace questa soluzione. Zero punti in due partite di Champions sono una situazione pericolosa, e domani affrontano una squadra che ne ha 4 di punti, con tanti brasiliani che, so per esperienza, quando giocano tranquilli sono pericolosissimi. Chivu non deve cedere alle critiche, le grandi squadre passano anche per gli errori. Ma domani è una partita fondamentale".

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"La Champions non deve essere un ripiego: sappiamo che in Italia è la più forte, ma il suo percorso prevede che lo dimostri anche in Europa. C'è una percezione superficiale del pericolo. Quando permetti agli altri di crossare come se nulla forse, è la cosa più sbagliata che si possa fare. Devono capire la differenza tra percepire il pericolo e non percepirla. Se ci riusciranno, credo che potranno andare molto avanti. La percezione del pericolo non è innata, ma ora bisogna iniziare a lavorarci su. Tante volte, come ha detto Bastoni, sembra che l'Inter non percepisca l'arrivo del pericolo. E questa è una cosa grave".

(Fonte: Sky Sport)