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Dopo l'ingiusta ammonizione per una presunta simulazione nel contatto in area di rigore con Darmian nel secondo tempo di Bologna-Inter, che avrebbe dovuto vedere assegnato ai nerazzurri un penalty e che invece si è trasformato in un errore grossolano dell'arbitro Doveri, per Marcus Thuram arriva anche la beffa.

Con un comunicato, infatti, la Lega di Serie A ha reso note le decisioni del giudice sportivo Mastandrea in merito alla 7a giornata di Serie A. E l'attaccante nerazzurro viene, in quanto ammonito per simulazione, multato per 2 mila euro. Ecco la nota:

Getty Images

"PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO AMMONIZIONE E AMMENDA DI € 2.000,00 (PRIMA SANZIONE) - THURAM ULIEN Marcus Lilian (Inter): avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria".