In studio a Sky Sport, l'ex difensore Alessandro Costacurta ha parlato così dell'eliminazione del Napoli dalla Champions League.
“Sorpreso dall’uscita del Napoli dalla Champions? In realtà… Se tornassi indietro di 3 mesi sì, ultimamente però il percorso era chiaro. A livello europeo la squadra ha qualche problema di mentalità.
Ho la sensazione che, nonostante l’allenatore ci provi, la squadra non riesce ad avere questa mentalità europea. Noi in trasferta ci divertivamo, poi non sempre si vinceva la Champions. Il percorso è questo, 1 punto in 4 trasferte, qualcosa vorrà dire”.
