FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Cassano: “Chivu credibile, non gli frega e accomoda Lautaro e Thuram. E in futuro giocherà…”

ultimora

Cassano: “Chivu credibile, non gli frega e accomoda Lautaro e Thuram. E in futuro giocherà…”

Cassano Inter
Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto in diretta su Viva El Futbol, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Borussia
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto in diretta su Viva El Futbol, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Borussia Dortmund: "Se io devo preferire una delle due, preferisco il Benfica rispetto al Bodo. Giocare là tra un mese è complicato: è un campo sintetico ed è diverso, fa un freddo cane e loro sono abituati e tu meno. Ma anche fuori casa fanno la partita, giocano da calcio internazionale: poi sulla carta è meno forte, ma io preferisco giocare col Benfica, così il loro allenatore viene a fare la sceneggiata e l'Inter la stordisce e prende le rosolate.

Cassano: “Chivu credibile, non gli frega e accomoda Lautaro e Thuram. E in futuro giocherà…”- immagine 2
Getty Images

Io pensavo a un Dortmund diverso, che potesse spingere di più: ha vinto la squadra più forte e che ci ha provato di più. L'Inter era lì serena, nel primo tempo il Dortmund ha provato a spingere ma non riusciva a fare niente. Niente di particolare ma ha vinto chi ha meritato di più. Chivu veniva da 13 partite col Parma ma sa leggere le partite, le situazioni e sa farsi rispettare come uomo: questo mi fa capire che è un grandissimo allenatore.

Cassano: “Chivu credibile, non gli frega e accomoda Lautaro e Thuram. E in futuro giocherà…”- immagine 3
Getty Images

Quando c'è da togliere Lautaro lo fa, ieri panchina: non gliene frega niente, mantiene un'identità e vedremo da luglio ne vedremo un'altra ancora più marcata. E' credibile, giovane ma credibile: fa giocare bene la squadra ma non guarda in faccia a nessuno, non ha paura di niente e di nessuno. Lautaro, sei fuori: Thuram, ti accomodi. Mette Pio davanti con Bonny, Sucic gioca con l'Arsenal: è un allenatore forte e credibile come piace a noi. Diaby? Quando escono questi nomi io sono convinto che l'idea di Chivu futura sarà un 4-3-3 o un 4-2-3-1".

Leggi anche
Cds – Borussia-Inter, pagelle: Dimarco il migliore, una sola insufficienza. Chivu?...
Cassano: “Napoli, partita stupenda: è stata più forte e meritava. E complimenti a Conte...

© RIPRODUZIONE RISERVATA