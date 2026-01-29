Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto in diretta su Viva El Futbol, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Borussia

Marco Astori Redattore 29 gennaio - 18:15

Antonio Cassano, ex calciatore, intervenuto in diretta su Viva El Futbol, ha analizzato così la vittoria dell'Inter contro il Borussia Dortmund: "Se io devo preferire una delle due, preferisco il Benfica rispetto al Bodo. Giocare là tra un mese è complicato: è un campo sintetico ed è diverso, fa un freddo cane e loro sono abituati e tu meno. Ma anche fuori casa fanno la partita, giocano da calcio internazionale: poi sulla carta è meno forte, ma io preferisco giocare col Benfica, così il loro allenatore viene a fare la sceneggiata e l'Inter la stordisce e prende le rosolate.

Io pensavo a un Dortmund diverso, che potesse spingere di più: ha vinto la squadra più forte e che ci ha provato di più. L'Inter era lì serena, nel primo tempo il Dortmund ha provato a spingere ma non riusciva a fare niente. Niente di particolare ma ha vinto chi ha meritato di più. Chivu veniva da 13 partite col Parma ma sa leggere le partite, le situazioni e sa farsi rispettare come uomo: questo mi fa capire che è un grandissimo allenatore.

Quando c'è da togliere Lautaro lo fa, ieri panchina: non gliene frega niente, mantiene un'identità e vedremo da luglio ne vedremo un'altra ancora più marcata. E' credibile, giovane ma credibile: fa giocare bene la squadra ma non guarda in faccia a nessuno, non ha paura di niente e di nessuno. Lautaro, sei fuori: Thuram, ti accomodi. Mette Pio davanti con Bonny, Sucic gioca con l'Arsenal: è un allenatore forte e credibile come piace a noi. Diaby? Quando escono questi nomi io sono convinto che l'idea di Chivu futura sarà un 4-3-3 o un 4-2-3-1".