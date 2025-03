Alessandro Costacurta, a Skysport, ha parlato del pareggio tra Napoli e Inter dopo novanta minuti di fuoco al Maradona.«Nel primo tempo ho visto una bella Inter, aveva preso in mano la situazione sfociata poi nel gol. Poi da lì ho visto una gara equilibrata. Grande Napoli nel secondo tempo. Ma la cosa sorprendente è che da lì l'Inter non ha un corner, non un tiro in porta, non ha fatto un tiro fuori. Cosa è successo?», ha sottolineato l'ex difensore.