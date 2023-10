Costacurta: “L’Inter a volte si incasina la vita, ma può arrivare in fondo ovunque”

"Credo che abbiamo avuto la conferma che l'Inter può arrivare molto in alto. Ho la sensazione che quando la partita è semplice l'Inter se la incasini. Ma vedo sprazzi di qualità enormi. A volte si incasina la vita, ma c'è tutto per guarire. A disposizione di Inzaghi è stata messa una grande squadra. Corta in attacco? Credo che per il campionato italiano possa diventare un giocatore importante. E' una squadra che può arrivare in fondo in tutte le competizioni".