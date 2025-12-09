FC Inter 1908
Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato così negli studi di Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Inter e Liverpool
Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato così negli studi di Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Inter e Liverpool: "La formazione di Slot? Vuole una squadra quadrata e solida, con gente che probabilmente secondo lui darà tutto per uscire indenne.

Sono sorpreso fino ad un certo punto, ha fatto un centrocampo solido con due ragazzi bravissimi con l'inserimento e due punte forti. C'è grande rispetto da parte delle inglesi che vengono qui dalle italiane che va sottolineato: non hanno schierato squadre tecniche con grande rispetto di Atalanta e Inter. Questa è la mia idea".

