Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato così negli studi di Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Inter e Liverpool: "La formazione di Slot? Vuole una squadra quadrata e solida, con gente che probabilmente secondo lui darà tutto per uscire indenne.
Costacurta: "Inter-Liverpool? Sorpreso fino ad un certo punto delle scelte di Slot perché…"
Billy Costacurta, ex calciatore, ha parlato così negli studi di Sky Sport prima della sfida di Champions League tra Inter e Liverpool
Sono sorpreso fino ad un certo punto, ha fatto un centrocampo solido con due ragazzi bravissimi con l'inserimento e due punte forti. C'è grande rispetto da parte delle inglesi che vengono qui dalle italiane che va sottolineato: non hanno schierato squadre tecniche con grande rispetto di Atalanta e Inter. Questa è la mia idea".
