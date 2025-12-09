Sfida stellare a San Siro stasera alle 21: l'Inter di Cristian Chivu ospita il Liverpool campione d'Inghilterra di Arne Slot. Queste le scelte ufficiali dei due allenatori.
Inter-Liverpool, le formazioni UFFICIALI: la scelta su Akanji! E a destra c’è…
Sciolto il dubbio Manuel Akanji nei nerazzurri: lo svizzero sarà regolarmente al suo posto in difesa insieme a Bastoni e Acerbi. Sugli esterni il tecnico sceglie Luis Henrique e Dimarco.
A centrocampo torna dal 1' Mkhitaryan, prima da titolare per lui dopo il rientro dall'infortunio: con lui Calhanoglu e Barella. In attacco c'è la coppia formata da Lautaro Martinez e Marcus Thuram.
Le formazioni ufficiali:
INTER (3-5-2): 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi, 95 Bastoni; 11 Luis Henrique, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 32 Dimarco; 9 Thuram, 10 Lautaro. A disposizione: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 8 Sucic, 14 Bonny, 16 Frattesi, 17 Diouf, 30 Carlos Augusto, 31 Bisseck, 43 Cocchi, 94 Esposito. Allenatore: Cristian Chivu
LIVERPOOL (4-3-3): 1 Alisson; 2 Gomez, 5 Konaté, 4 Van Dijk, 26 Robertson; 8 Szoboszlai, 38 Gravenberch, 10 Mac Allister; 17 Jones, 9 Isak, 22 Ekitike. A disposizione: 25 Mamardashvili, 28 Woodman, 6 Kerkez, 7 Wirtz, 12 Bradley, 42 Nyoni, 73 Ngumoha, 92 Lucky. Allenatore: Arne Slot
Arbitro: Felix Zwayer Assistenti: Robert Kempter; Christian Dietz Quarto ufficiale: Martin Petersen VAR: Sören Storks Assistente VAR: Christian Dingert
