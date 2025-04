"Per la verità, sarebbe stato più accurato isolare la voce degli stipendi dei tesserati, ma questo dettaglio viene diffuso solo da alcuni club. Prevale, quindi, la logica di uniformità e coerenza. I dirigenti guidati da Beppe Marotta hanno dovuto fare di necessità virtù, liberandosi degli ingaggi più pesanti, incassando da alcune cessioni e cogliendo le opportunità di mercato. Tutto questo, a conto economico, si è tradotto in un drastico calo della spesa. La somma di stipendi e ammortamenti è scesa dai 350 milioni del 2021-22 ai 317 del 2022-23 ai 303 della scorsa stagione. 227 di spese per il personale (tesserato e non) e 76 di ammortamenti".

"Negli ultimi tempi, in casa nerazzurra, si è lavorato soprattutto per abbattere il valore di carico dei calciatori, che impatta annualmente con le rate di ammortamento. E, in effetti, nel 2023-24 questa voce è diminuita di 14 milioni, mentre gli stipendi sono rimasti stabili e nell’esercizio 2024-25 sono destinati a salire per i rinnovi contrattuali di Lautaro e Barella. Con il subentro del fondo Oaktree, le tensioni di liquidità sono cessate. E sono cambiate le strategie di costruzione della rosa: sì agli investimenti futuribili, no (o quasi) ai parametri zero di lusso. Sempre, però, nell’ottica della sostenibilità".