"Tutti i ragazzi sono in una condizione fisica e mentale ottima. Ma non si può parlare di impresa perché sono passate appena undici gare, ma la strada tracciata è molto buona, è positiva. La sensazione è che squadra sia cresciuta sul piano tecnico I margini poi sono infiniti, ce l'hanno le squadre top e le altre. Si lavora per quello". Lo ha detto il tecnico della Roma, Gian Piero Gasperini, alla vigilia della sfida con la Cremonese.