Crespo: “Vorrei che Lautaro restasse all’Inter ancora due o tre anni. Andato via Icardi…”

Ospite degli studi di Fox Sports Argentina, Hernàn Crespo, ex attaccante dell’Inter e attualmente allenatore in patria del Defensa y Justicia, ha detto la sua anche sul futuro di Lautaro Martinez, grande obiettivo di mercato del Barcellona per la prossima stagione:

“Mi piacerebbe che restasse ancora un po’ all’Inter. Ma forse sono di parte, perché provo grande affetto per i nerazzurri. Ha iniziato a giocare con continuità quest’anno, dato che prima c’era Icardi, e ha preso il volo. Lasciamolo rimanere lì dov’è per altri due o tre anni. Poi certo, bisogna considerare che il mercato è un’altra cosa“.

(Fonte: Fox Sports)