"Licenziato" in diretta tv durante un suo intervento dal direttore dell'emittente sportiva. È quanto accaduto ieri sera a Manuel Parlato, giornalista e collaboratore di Sportitalia. Durante la trasmissione sul calciomercato condotta dal direttore di Sportitalia Michele Criscitiello, Parlato è intervenuto in collegamento commentando la gag avvenuta la sera precedente, in occasione della chiusura del calciomercato invernale, quando un altro giornalista della testata ha ironizzato sui mancati acquisti del Napoli. L'intervento critico da parte di Parlato è stato interrotto da Criscitiello: "Chiudiamo il collegamento con Manuel che qua dentro non ci lavora più, hai sbagliato televisione, la poesia la fai altrove", ha detto Criscitiello, invitando Parlato ad andare "a lavorare a Canale 21", emittente tv napoletana per la quale il giornalista sportivo segue le partite del Napoli.