A Cose Scomode su Aura Sport, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato così dell’Inter di Cristian Chivu verso il derby
A Cose Scomode su Aura Sport, il giornalista Michele Criscitiello ha parlato così dell’Inter di Cristian Chivu verso il derby:

Il pelo nell’uovo di Chivu finora è che perde gli scontri diretti, con Juve e Napoli. Ora la prova del nove è contro il Milan. Se perde anche il derby, lì diventa una questione e si può dire. L’unica cosa che gli puoi dire all'allenatore dell'Inter è questa”, ha detto.

