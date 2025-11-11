Forfait di Lamine Yamal per le due partite di qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Georgia e Turchia. Lo ha annunciato oggi la federcalcio spagnola (Rfef) esprimendo disappunto per essere stata avvertita solo all'ultimo momento del ritiro del giocatore dal Barcellona.
ultimora
La Spagna aspetta Georgia e Turchia. Ma scoppia il caso Yamal
"I servizi medici della RFEF desiderano esprimere la loro sorpresa e insoddisfazione dopo aver saputo, alle 13:47 di lunedì 10 novembre, giorno dell'inizio del raduno ufficiale con la squadra nazionale, che il giocatore Lamine Yamal aveva subito un intervento invasivo con radiofrequenza per trattare i suoi dolori al pube la mattina stessa", dice la federazione in un comunicato.
"Questa procedura è stata eseguita senza informare preventivamente il corpo medico della nazionale - si legge nella nota - che ne è venuto a conoscenza solo attraverso un rapporto ricevuto alle 22:40 di ieri sera, in cui si dice che il riposo è raccomandato per sette-dieci giorni". La Rfef, "dando sempre la priorità alla salute, alla sicurezza e al benessere del giocatore", ha quindi liberato Yamal dalla sua convocazione.
(ANSA)
© RIPRODUZIONE RISERVATA