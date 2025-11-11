La Spagna aspetta Georgia e Turchia. Ma scoppia il caso Yamal

Forfait di Lamine Yamal per le partite di qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Georgia e Turchia. Lo ha annunciato la federcalcio spagnola

Forfait di Lamine Yamal per le due partite di qualificazioni ai Mondiali 2026 contro Georgia e Turchia. Lo ha annunciato oggi la federcalcio spagnola (Rfef) esprimendo disappunto per essere stata avvertita solo all'ultimo momento del ritiro del giocatore dal Barcellona.

"I servizi medici della RFEF desiderano esprimere la loro sorpresa e insoddisfazione dopo aver saputo, alle 13:47 di lunedì 10 novembre, giorno dell'inizio del raduno ufficiale con la squadra nazionale, che il giocatore Lamine Yamal aveva subito un intervento invasivo con radiofrequenza per trattare i suoi dolori al pube la mattina stessa", dice la federazione in un comunicato.

"Questa procedura è stata eseguita senza informare preventivamente il corpo medico della nazionale - si legge nella nota - che ne è venuto a conoscenza solo attraverso un rapporto ricevuto alle 22:40 di ieri sera, in cui si dice che il riposo è raccomandato per sette-dieci giorni". La Rfef, "dando sempre la priorità alla salute, alla sicurezza e al benessere del giocatore", ha quindi liberato Yamal dalla sua convocazione.