Il direttore di Sportitalia non è convinto della decisione presa dalla dirigenza nerazzurra per il post Inzaghi

Fabio Alampi Redattore 16 giugno 2025 (modifica il 16 giugno 2025 | 14:46)

Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, nel suo editoriale ha apertamente contestato la decisione dell'Inter di affidare la panchina della Prima Squadra a Cristian Chivu: "Le nostre società hanno perso appeal e se perdi 5-0 una finale di Champions la macchia è per il calcio italiano e non solo per l'Inter. Se abbiamo in panchina Tudor e Chivu, per i diritti all'Estero, anche questo è un problema perché questi allenatori a Dubai o a Singapore non li conosce nessuno.

Restiamo in Italia e analizziamo questo folle valzer panchine dove tutte si stanno indebolendo e dove tutte continuano a fare delle scommesse rischiose. A novembre rischiamo di stare punto e a capo. Chivu non lo giudichiamo perché è nuovo del mestiere. Potrà essere un fenomeno o inadatto al ruolo di primo allenatore dell'Inter ma è una scommessa folle che non potevi fare dopo Monaco. Società uscita male dalla finale ma anche dalla gestione del post Inzaghi.

Pregare Fabregas a Londra e farsi trovare così impreparati non è stato un bel biglietto per Marotta e Ausilio. Arriva il piano C del piano A. Buttiamoci dal piano di sotto. Comunque Chivu, per arrivare all'Inter, doveva continuare a fare un percorso fatto di gavetta. Triplo salto mortale".