"L'arbitro è stato bravo: dalla gestione alle scelte più complesse, non si è fidato di chi stava al var e non si è fatto intimorire dall'Olimpico quando ha preso la decisione più giusta. Se avesse annullato quel gol a Thuram avremmo dovuto chiudere il calcio. Altro che cartellino blu. Giocatore fermo e palla in direzione opposta. Se il portiere della Roma non è capace non è un problema di regolamento. La verità è che il gol di Acerbi è stato fortunoso e di istinto. Per il resto non c'era mezzo estremo per annullarlo. Guida è uno dei più bravi che abbiamo in Italia e si pone anche bene con i calciatori, senza gesti plateali all'Orsato e senza gli isterismi di Massa o la mediocrità di Abisso e Di Bello"