Il tecnico nerazzurro vede crescere la squadra a cui chiederà sempre due cose

Gianni Pampinella Redattore 2 febbraio 2026 (modifica il 2 febbraio 2026 | 10:02)

Gioia per i tre punti, ma piedi per terra. Al termine della gara vinta contro la Cremonese, Cristian Chivu ha voluto lanciare un messaggio ben preciso all'ambiente nerazzurro: "Ci siamo messi in una bella condizione per merito nostro, però non ci dimentichiamo che il campionato è ancora lungo", è stato il monito del tecnico. Quindi piedi per terra e testa alla prossima gara perché non va dimenticato che il calendario non dà tregua e non c'è tempo per adagiarsi.

"L’allenatore dell’Inter vede crescere i punti – altri tre a referto dopo il 2-0 alla Cremonese – così come la sua squadra. Il mercato termina oggi. Sospiro di sollievo per Chivu che potrà ricominciare a parlare soltanto di campo e ultime considerazioni su Frattesi, centrocampista con la valigia in mano ma che invece resterà in nerazzurro: «Davide è un giocatore dell’Inter e per me è importante nella rosa – ha spiegato l’allenatore –. Lo deve dimostrare ma noi ci fidiamo delle sue qualità. Negli ultimi mesi di questa stagione abbiamo bisogno di lui in condizioni ottimali per dare qualcosa in più in determinate partite». Frattesi, insomma, non si muove, anche perché il Liverpool ha detto no al prestito di Curtis Jones", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Chivu nel post ha lodato i suoi per la vittoria che lo ha lanciato a un momentaneo +8 sul Milan, ha sorriso perché nonostante il forcing finale (palo compreso) della squadra di Nicola è riuscito a mantenere la porta inviolata (settimo clean sheet in trasferta, nessuno come l’Inter nei top campionati d’Europa), ma ha spiegato perché nel secondo tempo si è arrabbiato come prima non era accaduto. Tante urla per evitare cali di concentrazione e un calcione di stizza al pallone. Consistenza e mentalità. Questo continuerà a chiedere Chivu ai suoi con la solita serietà e sincerità".

(Gazzetta dello Sport)