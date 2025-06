Ufficiale / Croazia-Repubblica Ceca: c’è Sucic tra i titolari

C'è anche Petar Sucic nell'undici titolare della Croazia che affronterà questa sera contro la Repubblica Ceca alle 20.45 nella partita che è valida per la qualificazione ai Mondiali. Il calciatore, che partirà con l'Inter per il Mondiale per Club, aveva giocato un tempo nella gara contro Gibilterra del 6 giugno (finita 7 a 0 per la Nazionale croata).