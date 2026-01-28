Si è parlato tanto di Dimarco, ma incredibilmente poco di Bastoni, migliore in campo della gara. 12 come i cross che ha fatto. Chivu fa il cambio per necessità di trovare superiorità sulle corsie laterali, non punitivo. La parte sinistra la fa benissimo l'Inter anche grazie a Bastoni. Heatmap impressionante se pensiamo a un terzo di difesa. Ha la qualità di arrivare sul fondo dopo metri ad alta intensità.

Palla perfetta per Esposito, sembra quasi lunga quella palla di Lautaro, lui la mette perfetta. Quando hai un difensore con questa qualità, la combinazione perfetta con Dimarco, ti dà questa completezza. Non solo hai il quinto, hai anche il terzo. L'Inter a destra non ha un terzo di spinta, Bisseck lo può fare ma in maniera disordinata.