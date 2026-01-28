"Le speranze di entrare tra le otto elette sono minime, l’Inter a Dortmund gioca per un posto al sole nei playoff, leggasi un accoppiamento non pericoloso, e per l’euro-reputazione. Ha battuto quattro formazioni soffici – Ajax, Slavia, Union SG e Kairat – e ha perso le ultime tre partite, contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal. Se stasera uscisse sconfitta da Dortmund, si allargherebbero le macchie sulla sua immagine in Europa, già minata dal 5-0 subito contro il Psg nella finale della Champions 2025. La quarta euro-caduta consecutiva sarebbe qualcosa di disastroso", sottolinea La Gazzetta dello Sport.