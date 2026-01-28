Dopo tre sconfitte consecutive, l'Inter cerca la vittoria contro una big europea. In ballo il passaggio agli ottavi o i playoff:
Inter, a Dortmund per invertire il trend: ecco come colpire il Borussia. Ma il vero obiettivo…
"Le speranze di entrare tra le otto elette sono minime, l’Inter a Dortmund gioca per un posto al sole nei playoff, leggasi un accoppiamento non pericoloso, e per l’euro-reputazione. Ha battuto quattro formazioni soffici – Ajax, Slavia, Union SG e Kairat – e ha perso le ultime tre partite, contro Atletico Madrid, Liverpool e Arsenal. Se stasera uscisse sconfitta da Dortmund, si allargherebbero le macchie sulla sua immagine in Europa, già minata dal 5-0 subito contro il Psg nella finale della Champions 2025. La quarta euro-caduta consecutiva sarebbe qualcosa di disastroso", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
"Primo non perdere, un pareggio arresterebbe la tendenza negativa. Secondo vincere, l’Inter in Germania ha bisogno di un colpo d’ali, di un’impresa che le restituisca considerazione. L’avversario si presta, il Borussia è forte quando attacca e vulnerabile quando difende. Una ri-aggressione riuscita bene, con una verticalizzazione rapida, potrebbe spedire Thuram o chi per lui nello spazio e creare le premesse per un gol. Non sappiamo quanto Cristian Chivu tenga alla Champions. Se ha scelto di puntare sul campionato, ha fatto bene. La Champions è aleatoria: oggi c’è, domani chissà", aggiunge Gazzetta.
