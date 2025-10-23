Crosetti: “Conte e la regola dei due anni. A Napoli sta suonando l’allarme”

"Antonio ha un naso addestratissimo, sente puzza di bruciato prima ancora che qualcuno accenda il fuoco. Prevenire è meglio che scusarsi. Se la sostanza del suo essere e del suo sfogo (con parole pesanti e una parolaccia che usano anche i bambini dell'asilo) è del tutto da Antonio, la forma che ha assunto il Napoli in Olanda, e prima a Torino, e prima ancora nelle altre due trasferte perse, quella non è proprio da Conte. Ecco perché sta suonando l'allarme.
[...] A parte l'amata Juve riportata all'onor del mondo, dove Antonio è rimasto per l'inaudita eternità di anni tre (sbattendo poi la porta in faccia ad Andrea Agnelli a ritiro estivo già iniziato), Conte non ha mai derogato dalla regola del due: due anni al Chelsea, due all'Inter, due al Tottenham, due anni pure in Nazionale dove l'Italia chiamò sebbene l'elmo di Scipio fosse destinato a rotolare come una pentola alla solita scadenza biennale. Chi acquista Antonio Conte, sa che la garanzia dura due anni. Nel primo anno dei suoi bienni, per chi lo conosce bene (Giorgio Chiellini), il valore aggiunto di Antonio porta molti, molti punti in più: fino a 10. Poi, però, quasi sempre volano gli stracci. Antonio lo sa, annusa l'aria e se possibile toglie il disturbo".
