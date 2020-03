Crosetti: “Juve-Inter, la partita c’è stata. Ma cos’è la classifica? Quanto vale? L’Italia…”

Crosetti commenta Dalle colonne de La Repubblica, Mauriziocommenta la domenica di Serie A che si è giocata a porte chiuse . Il giornalista la definisce “una domenica al teatro dell’assurdo“. “Quant’è assurdo tutto questo, le partite, i risultati, la classifica. Quant’è bello il gol di Dybala, eppure non conta quasi niente. Si è giocato lo stesso a pallone, rischiando di giocare con la vita della gente. Il calcio italiano è su Alfa Centauri, su un altro sistema stellare, remoto. Senza certezze, forse senza vergogna. Domani, chissà, la farsa finisce. Si può vivere senza campionato, qui si tratta di vivere e basta. La partita più attesa, Juve-Inter nel vuoto di un giorno insensato, potrebbe anche essere la penultima. Forse a giugno non si giocheranno gli Europei, non si vede come si possa”.

“E non si riescono a immaginare i Giochi di Tokyo, non adesso. Solo il campionato ha saputo immaginare, e vivere, la sua domenica più impossibile dai giorni della guerra. Del resto abbiamo un governo che prima chiede le dirette in chiaro, non le ottiene (c’è una legge, pensa un po’), poi lascia in piedi le partite ma chiude le porte degli stadi, e un istante prima che si cominci vorrebbe che non si giocasse del tutto“.

“A Parma è andata in scena una commedia ridicola e pericolosa, una fiera del dilettantismo. Solo i calciatori, oggi, sembrano ragionare. Ma senza i soldi delle tivù, non vedrebbero un euro: si è giocato solo per questo. Poi, certo, c’è stata Juventus-Inter . La partita invece c’è stata, stranissima ma vera. La Juve se l’è presa perché è più forte dell’Inter, ora è di nuovo prima in classifica, ma cos’è la classifica? Quanto vale? Quanto durerà? L’Italia è terrorizzata, muore, e intanto i giocatori si baciano, un bell’applauso, pubblicità. Il vuoto non è intorno, sulle tribune. Il vuoto è dentro“.

