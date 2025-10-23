Crosetti: “Conte e la regola dei due anni. A Napoli sta suonando l’allarme”

L'editoriale del giornalista dopo la sconfitta della squadra azzurra in Champions League

Fabio Alampi Redattore 23 ottobre 2025 (modifica il 23 ottobre 2025 | 23:36)

Maurizio Crosetti, nel suo editoriale per Repubblica, ha criticato l'atteggiamento di Antonio Conte, che dopo la pesante sconfitta contro il PSV Eindhoven non si è trattenuto: "Prende sei gol tutti insieme: non è Antonio, non esiste. S'infuria di brutto e ci mette la faccia per non essere strumentalizzato: è Antonio al cento per cento. Ha una difesa scoperta, un centrocampo morbido: non è Antonio, siamo impazziti? È in crisi da secondo anno: Antonio, matematico.

Il suo gruppo non si butta nel fuoco per lui: non può accadere ad Antonio! Gli comprano forse troppo, però male, non come voleva lui e lo dice: Antonio al cubo (ma quando altri presidenti facevano il contrario e non compravano, la famosa storia del ristorante da 10 euro, lui andava lo stesso in bestia per motivi simmetrici: Antonio all'ennesima potenza). Insomma, questo Antonio Conte malmenato dal Psv è lo stesso Antonio Conte che tutti noi conosciamo e quasi tutti ammiriamo? Un po' sì e un po' no".

"Antonio ha un naso addestratissimo, sente puzza di bruciato prima ancora che qualcuno accenda il fuoco. Prevenire è meglio che scusarsi. Se la sostanza del suo essere e del suo sfogo (con parole pesanti e una parolaccia che usano anche i bambini dell'asilo) è del tutto da Antonio, la forma che ha assunto il Napoli in Olanda, e prima a Torino, e prima ancora nelle altre due trasferte perse, quella non è proprio da Conte. Ecco perché sta suonando l'allarme.

[...] A parte l'amata Juve riportata all'onor del mondo, dove Antonio è rimasto per l'inaudita eternità di anni tre (sbattendo poi la porta in faccia ad Andrea Agnelli a ritiro estivo già iniziato), Conte non ha mai derogato dalla regola del due: due anni al Chelsea, due all'Inter, due al Tottenham, due anni pure in Nazionale dove l'Italia chiamò sebbene l'elmo di Scipio fosse destinato a rotolare come una pentola alla solita scadenza biennale. Chi acquista Antonio Conte, sa che la garanzia dura due anni. Nel primo anno dei suoi bienni, per chi lo conosce bene (Giorgio Chiellini), il valore aggiunto di Antonio porta molti, molti punti in più: fino a 10. Poi, però, quasi sempre volano gli stracci. Antonio lo sa, annusa l'aria e se possibile toglie il disturbo".