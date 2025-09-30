Viene presentato come il futuro del calcio italiano, ha fatto un gol davanti alla porta col Cagliari. Ha enormi potenzialità, non c'è dubbio: ha giocato in Serie B e non è stato promosso, non per colpa sua, ha giocato bene sicuramente. Ma di che stiamo parlando? Io non capisco: viene pompato come se fosse il Santo Graal.