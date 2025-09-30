Intervenuto durante il podcast "Numer1", Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, ha parlato così di Francesco Pio Esposito: "C'è una glorificazione di questo ragazzo che è incredibile. Non so da parte di chi, di alcuni organi di stampa che non voglio nemmeno pronunciare.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 ultimora Cruciani: “Esposito pompato come il Sacro Graal, di che parliamo? Viene presentato come…”
ultimora
Cruciani: “Esposito pompato come il Sacro Graal, di che parliamo? Viene presentato come…”
Intervenuto durante il podcast "Numer1", Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, ha parlato così di Francesco Pio Esposito
Viene presentato come il futuro del calcio italiano, ha fatto un gol davanti alla porta col Cagliari. Ha enormi potenzialità, non c'è dubbio: ha giocato in Serie B e non è stato promosso, non per colpa sua, ha giocato bene sicuramente. Ma di che stiamo parlando? Io non capisco: viene pompato come se fosse il Santo Graal.
Io capisco che abbiamo bisogno di giocatori o di speranze per il Mondiale e Pio Esposito viene presentato come il futuro del calcio italiano, ma è senza fondamento questa cosa. Poi chi lo conosce dice che è un grande campione, ma è una roba incredibile: e fa male a lui questa glorificazione”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA