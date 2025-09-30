Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così il confronto che viene fatto tra Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda

"Ma perché ce l'avete tanto con Esposito? Per anni avete tirato avanti un bambino come Camarda che non è ancora all'altezza di giocare in Serie A, mentre adesso non si può dire che Esposito è già all'altezza dell'Inter e della Nazionale? Basta vedere", le sue parole.