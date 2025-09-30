FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Sabatini: “Ma perché ce l’avete con Esposito? Per anni avete tirato avanti un bambino come…”

ultimora

Sabatini: “Ma perché ce l’avete con Esposito? Per anni avete tirato avanti un bambino come…”

Sabatini: “Ma perché ce l’avete con Esposito? Per anni avete tirato avanti un bambino come…” - immagine 1
Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così il confronto che viene fatto tra Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

Intervenuto nel corso del podcast "Numer1" con Ivan Zazzaroni e Giuseppe Cruciani, Sandro Sabatini, giornalista, ha commentato così il confronto che viene fatto tra Francesco Pio Esposito e Francesco Camarda.

Sabatini: “Ma perché ce l’avete con Esposito? Per anni avete tirato avanti un bambino come…”- immagine 2
Getty Images

"Ma perché ce l'avete tanto con Esposito? Per anni avete tirato avanti un bambino come Camarda che non è ancora all'altezza di giocare in Serie A, mentre adesso non si può dire che Esposito è già all'altezza dell'Inter e della Nazionale? Basta vedere", le sue parole.

Leggi anche
Inter, il piano per la Champions: missione G8. La via per gli ottavi passa dallo Slavia
Inter, la sorpresa potrebbe essere in attacco. Chivu rispolvera Bisseck, ecco chi riposa

© RIPRODUZIONE RISERVATA