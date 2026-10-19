Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto al podcast "Numer1", Giuseppe Cruciani ha dato la sua versione sul rendimento dell'Inter in Champions League, dove ha raccolto ben 7 sconfitte nelle ultime 8 partite giocate: "Tutti a parlare delle differenze con il calcio europeo. Ma andate a vedere le prime sconfitte dell'Inter in Champions: tutte casuali.

Getty Images

Rigore all'ultimo minuto del Liverpool a Milano, gol all'ultimo secondo dell'Atletico Madrid in una partita che non doveva perdere… Poi ci sono state le due partite con il Bodo, va bene, e questa disgraziata sconfitta contro il Club Brugge dove l'Inter ha grandi colpe. Per me c'è una drammatizzazione in Europa. Poi magari capita che un'italiana arriva in finale come due anni fa, e allora dove stanno tutte queste critiche al calcio italiano?

Getty Images

Non c'è un problema Italia in Europa, è un racconto folle, che fa comodo. Lo si dice perché tutti devono esaltare il prodotto Champions, e devono dire "questo è il vero calcio", ed è una puttanata mai vista. Si vedono partite agghiaccianti, con errori tecnici incredibili".