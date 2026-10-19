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Continua a far discutere il cartellino giallo per simulazione rimediato da Marcus Thuram in occasione del match contro il Bologna. Le immagini, infatti, non solo hanno evidenziato la buona fede dell'attaccante dell'Inter, che viene effettivamente colpito da Darmian, ma hanno confermato l'esistenza degli estremi per l'assegnazione di un calcio di rigore.

Fonte foto: Errori Arbitrali

La Serie A ha mostrato le immagini dalla prospettiva dell'arbitro Doveri, con tanto di dialoghi tra direttore di gara e calciatori. Thuram prova subito a negare la simulazione e si rivolge direttamente a Doveri: "Te lo giuro!". Darmian nega le sue responsabilità: "Non ho fatto niente". Versione confermata dall'arbitro, che non accetta ragioni dall'attaccante dell'Inter: "Non ti ha fatto niente! Via, grazie!"