Intervenuto durante il podcast "Aria Fritta" di Chiamarsi Bomber, Giuseppe Cruciani , conduttore radiofonico, ha parlato così del momento dell'Inter : "Il giudizio sull'Inter dipende sempre da come finisce la stagione: se l'Inter compete, come farà, per vincere lo scudetto, puoi arrivare secondo per tanti motivi. Ma se per esempio va fuori subito in Champions League... Se non succedono cose drammatiche è probabile che arrivi ai quarti. Una cosa è essere fuori da tutto a febbraio come Juve e Milan, un'altra è arrivare fino a maggio a competere e poi c'è uno più forte di te. Ragazzi, ma se i tifosi dell'Inter sono così, quelli del Manchester United che devono fare? Si devono buttare nella Manica.

Se Inzaghi non vince sarà trattato come un fesso? Ma è sbagliato. Non è che se sei talmente forte, sei obbligato a vincere lo scudetto, sono stupidaggini: non bisogna dare retta a queste fesserie che vengono scritte. La bestemmia di Lautaro? Riprendo lo scritto di un collega che è quello che penso io: i calciatori non devono dare il buon esempio, il fatto che li guardano i giovani sono stronzate e boiate senza fine. L'altra cosa è la farsa della blasfemia: non ha senso condannare la blasfemia. Lautaro, anche se si fosse sentito, non andava punito: come non andrebbe punito nessuno, la regola non ha senso. E io le blasfemie non le sopporto foneticamente".