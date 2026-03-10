Il giornalista contro una parte della tifoseria nerazzurra che si è depressa dopo la sconfitta nel derby

La sconfitta nel derby ha gettato nello sconforto una buona parte della tifoseria dell'Inter. Per Giuseppe Cruciani quella di molti tifosi è una 'depressione' che non ha senso di esister visto il campionato che sta disputando la squadra di Chivu. "Siamo all'incredibile per cui i tifosi del Milan si lamentano perché la squadra poteva fare di più, perché Allegri gioca male etc... I tifosi dell'Inter sono quasi in depressione perché sono primi con 7 punti di vantaggio, a un passo dallo scudetto e potrebbe vincere anche la Coppa Italia. Ragazzi, siamo alla follia più totale, siete pazzi secondo me. Inzaghi è il passato, non possiamo attribuire i difetti dell'Inter a lui", le parole del giornalista a Numeri 1.

"Sette punti di vantaggio significa che stai facendo una grande stagione. Sull'inter leggo e ascolto delle cose incredibile. C'è in giro gente tra i commentatori del calcio, che per non smentire le loro previsioni catastrofiche fatte sull'Inter ad agosto in estate, dicono delle cose pazzesche".

"Criscitiello, che è un bravissimo giornalista, ha detto che questo è lo scudetto più brutto di sempre, non puoi dirlo. Non esistono scudetti brutti o belli, esistono le vittorie. Chi tra i tifosi dell'Inter è scontento o sarà scontento se l'Inter dovesse vincere, è semplicemente un cretino. È colpa di Chivu se Dimarco sbaglia un gol davanti la porta? O Mkhitaryan nel primo tempo? Quelli che dicono che devi ringiovanire la rosa, che questa squadra è pessima, ma dove stavate alla fine di maggio dell'anno scorso? Pensavate che fosse tutto finito. Questa squadra ha 7 punti di vantaggio ed è a un passo dalla finale di Coppa Italia".

