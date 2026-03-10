FC Inter 1908
Cruciani: "Interisti depressi a +7. Cretino chi pensa una cosa. E Criscitiello non può…"

Cruciani: “Interisti depressi a +7. Cretino chi pensa una cosa. E Criscitiello non può…”

Il giornalista contro una parte della tifoseria nerazzurra che si è depressa dopo la sconfitta nel derby
Gianni Pampinella
Gianni Pampinella Redattore 

La sconfitta nel derby ha gettato nello sconforto una buona parte della tifoseria dell'Inter. Per Giuseppe Cruciani quella di molti tifosi è una 'depressione' che non ha senso di esister visto il campionato che sta disputando la squadra di Chivu. "Siamo all'incredibile per cui i tifosi del Milan si lamentano perché la squadra poteva fare di più, perché Allegri gioca male etc... I tifosi dell'Inter sono quasi in depressione perché sono primi con 7 punti di vantaggio, a un passo dallo scudetto e potrebbe vincere anche la Coppa Italia. Ragazzi, siamo alla follia più totale, siete pazzi secondo me. Inzaghi è il passato, non possiamo attribuire i difetti dell'Inter a lui", le parole del giornalista a Numeri 1.

"Sette punti di vantaggio significa che stai facendo una grande stagione. Sull'inter leggo e ascolto delle cose incredibile. C'è in giro gente tra i commentatori del calcio, che per non smentire le loro previsioni catastrofiche fatte sull'Inter ad agosto in estate, dicono delle cose pazzesche".

"Criscitiello, che è un bravissimo giornalista, ha detto che questo è lo scudetto più brutto di sempre, non puoi dirlo. Non esistono scudetti brutti o belli, esistono le vittorie. Chi tra i tifosi dell'Inter è scontento o sarà scontento se l'Inter dovesse vincere, è semplicemente un cretino. È colpa di Chivu se Dimarco sbaglia un gol davanti la porta? O Mkhitaryan nel primo tempo? Quelli che dicono che devi ringiovanire la rosa, che questa squadra è pessima, ma dove stavate alla fine di maggio dell'anno scorso? Pensavate che fosse tutto finito. Questa squadra ha 7 punti di vantaggio ed è a un passo dalla finale di Coppa Italia". 

(Numeri 1)

