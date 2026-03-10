Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numeri 1, Ivan Zazzaroni ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter. Il giornalista è tornato anche sull'esperienza di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. "Il calcio non è aritmetica. È una squadra che non ha perso nessuno rispetto allo scorso anno, ha soltanto aggiunto. Avete fatto di Pio Esposito una specie di fenomeno e diventerà un grande giocatore. Bonny è arrivato e ha fatto subito benissimo. Col Milan mancava Lautaro e Calhanoglu, inoltre Dumfries è arrivato cotto nella parte finale. un squadra che senza Lautaro, ma anche con Inzaghi, perdeva tantissimo".