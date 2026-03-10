Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numeri 1, Ivan Zazzaroni ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter. Il giornalista è tornato anche sull'esperienza di Simone Inzaghi sulla panchina nerazzurra. "Il calcio non è aritmetica. È una squadra che non ha perso nessuno rispetto allo scorso anno, ha soltanto aggiunto. Avete fatto di Pio Esposito una specie di fenomeno e diventerà un grande giocatore. Bonny è arrivato e ha fatto subito benissimo. Col Milan mancava Lautaro e Calhanoglu, inoltre Dumfries è arrivato cotto nella parte finale. un squadra che senza Lautaro, ma anche con Inzaghi, perdeva tantissimo".
Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numeri 1, Ivan Zazzaroni ha analizzato il momento che sta attraversando l'Inter
"Svalutare il lavoro di Simone sia veramente sbagliato, ha fatto con i parametri zero dei miracoli, due finali di Champions, una srubacchiata a Istanbul perché aveva giocato meglio del City, la seconda l'ha fallita. Ma Simone ha fatto un grande lavoro con dei parametri zero. Credo abbia dato la più la più grossa emozione all'Inter nella gara col Barcellona. Io quello che contesto è il discorso del non dare peso al risultato. Il risultato sta determinando umori clamorosi. Se avesse vinto l'Inter, avrebbero massacrato Allegri. Lo scorso anno l'Inter aveva 61 punti, ora ne ha 67, probabilmente è più forte".
