Cruciani a valanga: “Pensate che c’è qualche professore sul web che dice che Inzaghi…”

“Qualche professore in giro per il web dice che Inzaghi non è un allenatore top. E continua a dirlo. Ho trovato questa frase, è una bestemmia ragazzi. Come si fa a dire che non sia un allenatore top? Come si giudica un allenatore? Inzaghi è evidentemente dopo una finale di Champions, uno scudetto, un altra semifinale, è un allenatore top Simone.