GUARRO e PACE EP30: Rinnovo Carlos Augusto, novità su tempi e modalità: l'Inter propone...

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Intervenuto durante il podcast Numer1, Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico, ha esaltato così la gara di Josep Martinez contro lo Shakhtar di mercoledì: "Mentre tutti davano per spacciato Martinez e dicevano che l'Inter è la più forte e completa, dicevano anche che ha un problema in porta.

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A quel punto Chivu fa una cosa che fanno gli allenatori con le palle, quelli di una fascia superiore: dà fiducia al suo portiere e lui lo ripaga con una prestazione decisiva con parate importanti e grande sicurezza.

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Mettere in discussione un portiere, e voi l'avete messo, non è la stessa cosa di mettere in discussione un centrocampista: gli errori pesano enormemente di più. La vittoria contro lo Shakhtar e la conferma di Martinez sono una vittoria di Chivu e della sua scelta di confermare controcorrente il suo portiere".