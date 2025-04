Giuseppe Cruciani , speaker radiofonico, ha parlato così della corsa scudetto in Serie A tra l'Inter e il Napoli: "Adesso è Inter 55 e Napoli 45: ho alzato un po' la quota dei nerazzurri, forse esagerando. Dai do 50-50: pensavo che dopo il pareggio di Parma il Napoli sfruttasse meglio questo match ball. Lì pensano il contrario, ovvero che sia stato positivo essere rimasti a tre punti.

Io penso in realtà che l'Inter pareggiando a Parma ha dato la possibilità al Napoli di accorciare, questo conta. Secondo me, dopo che il Napoli ha chiuso il primo tempo in vantaggio e giocando quel secondo tempo disastroso, psicologicamente può essere una giornata favorevole all'Inter, che poteva vedersi il Napoli alle calcagna e invece resta a -3. Non conta cosa si diceva prima della giornata: il Napoli era a -1 dopo 45 minuti, ha sprecato un match ball.