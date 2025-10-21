Il giornalista, durante il podcast Numer1 ha parlato della vittoria dell'Inter a Roma e della prestazione dei nerazzurri:
Cruciani: “Secondo tempo Inter a Roma scandaloso. Sento dire una cosa ridicola”
"Il compito principale di Chivu era conquistare la fiducia dei giocatori e mi sembra che questo sia avvenuto. Sicuramente mentalmente ha fatto un grande lavoro, però io ho visto tutta Roma-Inter e il secondo tempo è stato scandaloso, un secondo tempo puramente difensivo. L'Inter ha vinto per miracolo perché la Roma non ha attaccanti che segnano. Se la Roma avesse segnato l'Inter non avrebbe mai avuto modo di vincere. Ora gioco più verticale, come se Inzaghi non giocasse in verticale, una cosa ridicola".
