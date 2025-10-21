Impegni sul campo e istituzionali per l’Inter che, in occasione della trasferta di UEFA Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, ha fatto visita al Parlamento Europeo di Bruxelles.
La delegazione nerazzurra guidata dal Presidente e CEO Giuseppe Marotta è stata accolta da Chiara Salvelli, dell’ufficio della Presidente Metsola e da Giorgio Mussa, responsabile dell’Inter Club Europa Bruxelles e ha ricevuto il saluto della Presidente Metsola e del segretario generale del parlamento Alessandro Chiocchetti, collegati da Strasburgo.
La visita è poi proseguita nei luoghi più rappresentativi del Parlamento Europeo ed è stata l’occasione per celebrare il 15esimo anniversario dell’Inter Club Europa Bruxelles con la consegna di un omaggio istituzionale per il Parlamento Europeo.
