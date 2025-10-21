FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 ultimora Union St. Gilloise-Inter, i nerazzurri fanno visita al Parlamento Europeo di Bruxelles

ultimora

Union St. Gilloise-Inter, i nerazzurri fanno visita al Parlamento Europeo di Bruxelles

Union St. Gilloise-Inter, i nerazzurri fanno visita al Parlamento Europeo di Bruxelles - immagine 1
L’Inter, in occasione della trasferta di Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, ha fatto visita al Parlamento Europeo di Bruxelles
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Impegni sul campo e istituzionali per l’Inter che, in occasione della trasferta di UEFA Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, ha fatto visita al Parlamento Europeo di Bruxelles.

Union St. Gilloise-Inter, i nerazzurri fanno visita al Parlamento Europeo di Bruxelles- immagine 2
inter.it

La delegazione nerazzurra guidata dal Presidente e CEO Giuseppe Marotta è stata accolta da Chiara Salvelli, dell’ufficio della Presidente Metsola e da Giorgio Mussa, responsabile dell’Inter Club Europa Bruxelles e ha ricevuto il saluto della Presidente Metsola e del segretario generale del parlamento Alessandro Chiocchetti, collegati da Strasburgo.

Union St. Gilloise-Inter, i nerazzurri fanno visita al Parlamento Europeo di Bruxelles- immagine 3
Getty Images

La visita è poi proseguita nei luoghi più rappresentativi del Parlamento Europeo ed è stata l’occasione per celebrare il 15esimo anniversario dell’Inter Club Europa Bruxelles con la consegna di un omaggio istituzionale per il Parlamento Europeo.

Leggi anche
Cds – Rocchi ferma Marinelli e Abisso: mai rigore quello del Milan. Che direbbe l’Inter se…
FCINTER1908 – Inter, Chivu ha scelto definitivamente la coppia offensiva contro l’Union

© RIPRODUZIONE RISERVATA