Impegni sul campo e istituzionali per l’Inter che, in occasione della trasferta di UEFA Champions League contro l’Union Saint-Gilloise, ha fatto visita al Parlamento Europeo di Bruxelles.

La delegazione nerazzurra guidata dal Presidente e CEO Giuseppe Marotta è stata accolta da Chiara Salvelli, dell’ufficio della Presidente Metsola e da Giorgio Mussa, responsabile dell’Inter Club Europa Bruxelles e ha ricevuto il saluto della Presidente Metsola e del segretario generale del parlamento Alessandro Chiocchetti, collegati da Strasburgo.