Biasin: "Il triplete è bello quando lo hai fatto, quando non c'è più meglio far finta che non esista. La scorsa puntata si parlava di tutt'altro, corazzata in Europa, favorita. Ora esageriamo in negativo. C'è solo un dato di fatto: ha perso un obiettivo, gliene restano due. È evidentemente stanca, in questo momento devi raccattare quel poco di energie e cercare di portare a casa uno dei due obiettivi. Credo sia quasi impossibile la Champions League. Il Barcellona ha giocato in campionato e ha vinto 1-0 tirando 40 volte in porta.