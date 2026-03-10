Nel corso dell'ultima puntata del podcast Numeri 1, Giuseppe Cruciani ha commentato il mancato rigore fischiato a favore dell'Inter nel derby per il tocco di mano di Ricci. Il giornalista manda un messaggio a chi parla di Marotta League e Inter favorita dagli arbitri.

"Stavolta la Marotta League non ha funzionato. Ciccio Ordine, dove sei? Mi rivolgo a te. Dove sei finito con le tue statistiche. Il rigore su mani di Ricci? Dov'è lo strapotere di Marotta, dove sono i poteri forti in azione? Io non li vedo più. Nessuno parla più di Marotta League".

"Dov'è finito Saviano? Dove sono quelli che blaterano di campionato acchittato dai nuovi potenti del calcio italiano vestiti di nerazzurro. Fosse accaduto al Napoli la stessa cosa accaduta a San Siro, avremmo visto interrogazioni parlamentari, vittimismo assortito, mesi e mesi di discussione su uno scudetto regalato. Piagnistei con tanto di Sal Da Vinci come sottofondo musicale. Invece silenzio assoluto, nessuno ne parla, la Marotta League è scomparsa. Quanta ipocrisia".