Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini , giornalista, ha parlato così di Cristian Chivu dopo la sconfitta nel derby: "Devo dire che c'è una sensazione: io sono da sempre un ammiratore di Chivu, l'ho incontrato una o due volte e mi ha sempre fatto un'ottima impressione.

Al di là di come ha corretto e fatto certe dichiarazioni, io lo vedo invecchiato di dieci anni: Allegri invece mi sembra sempre la stessa faccia da bischero (ride, ndr). Adesso è il momento in cui è costretto a fare quell'esperienza che gli manca da allenatore".