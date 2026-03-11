Nel corso di un video sul suo canale YouTube, Sandro Sabatini, giornalista, ha parlato così di Cristian Chivu dopo la sconfitta nel derby: "Devo dire che c'è una sensazione: io sono da sempre un ammiratore di Chivu, l'ho incontrato una o due volte e mi ha sempre fatto un'ottima impressione.
Sabatini: “Vedo Chivu invecchiato di dieci anni, invece Allegri ha sempre…”
Al di là di come ha corretto e fatto certe dichiarazioni, io lo vedo invecchiato di dieci anni: Allegri invece mi sembra sempre la stessa faccia da bischero (ride, ndr). Adesso è il momento in cui è costretto a fare quell'esperienza che gli manca da allenatore".
