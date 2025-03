Al termine di Feyenoord-Inter, gara vinta dai nerazzurri 2-0, Julio Cruz ha commentato la prestazione della squadra di Inzaghi ai microfoni di Amazon Prime. "Siamo tutti felici per l'Inter. Mi fa piacere per Lautaro e Thuram che hanno fatto gol in una gara di Champions, è una coppia molto importante in Europa e si trovano bene. Per un attaccante il controllo è sempre importantissimo. Con Thuram si vedeva che non correva bene. Sono contento perché voleva lo stesso stare in campo, sul gol ha fatto un movimento da bomber".