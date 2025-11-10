L'Inter ha vinto, dominando, la partita contro la Lazio. I nerazzurri hanno attaccato forte e pressato forte fin dal primo minuto

Redazione1908 10 novembre - 11:24

L'Inter ha vinto, dominando, la partita contro la Lazio. I nerazzurri hanno attaccato forte e pressato forte fin dal primo minuto, senza paura di fermare l'azione avversaria anche con falli a impedire ripartenze pericolose.

Una caratteristica che non aveva l'Inter di Simone Inzaghi, terrorizzata dal cartellino giallo, che comportava l'automatica sostituzione.

Anche Julio Cruz, in diretta su Inter Tv, sottolinea questa grande differenza con il recente passato: "C'è una grossa differenza rispetto al passato. Non hanno paura di fare fallo per fermare l'azione, una volta mi sa che non si faceva. E' un atteggiamento fondamentale, a volte devi anche farlo"