"In un periodo di grande cambio generazionale degli arbitri, è fondamentale che questo processo venga accompagnato e sostenuto con equilibrio", si legge nella nota della Lazio
"La S.S. Lazio, in riferimento alle dichiarazioni rese dal tecnico Maurizio Sarri al termine della gara di campionato, precisa che - come lo stesso allenatore ha successivamente chiarito - il lavoro dell'arbitro non ha in alcun modo influenzato l'andamento della partita né il risultato finale. Le considerazioni espresse a caldo vanno lette nel contesto immediatamente successivo alla gara, dopo momenti di comprensibile tensione sportiva". Così la Lazio con una nota sul proprio sito ufficiale all'indomani della sconfitta per 2-0 a San Siro con l'Inter.

"In un periodo di grande cambio generazionale all'interno della classe arbitrale, è fondamentale che questo processo venga accompagnato e sostenuto con equilibrio, valorizzando la formazione e la crescita dei giovani arbitri -prosegue il comunicato del club biancoceleste-.

Nella mattinata di oggi, il confronto organizzato da Figc e Lega Serie A rappresenterà l'occasione più opportuna per esaminare con serenità quanto stiamo vivendo, in un momento di confronto e riflessione che coinvolge tutto il movimento calcistico, con l'obiettivo comune di far crescere ulteriormente il livello del nostro CALCIO e di tutte le sue componenti".

